Çanakkale'de 19 Mayıs kutlamaları

ÇANAKKALE'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı töreni Cumhuriyet Meydanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, "Sevgili gençler, ulusumuzun bağımsızlık ve hürriyeti söz konusu olduğunda nedenle kararlı ve kahraman olduğu tüm dünya Çanakkale Savaşlar ile bir kez daha görmüştür. Bütün umutların tükendiği bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milleti için 'Bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir' diyerek Samsun'a çıkması ve yüksek öngörüsü bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur" dedi.

Konuşmanın ardından Cumhuriyet Meydanı, İnönü Caddesi, Ziveriye Sokak ve Kayserili Ahmet Paşa Caddesi üzerinden Çağlar Kaynak basketbol sahasına kadar gençlik yürüyüşü yapıldı. Törene ve yürüyüşe Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Belediye Başkan Vekili İrfan Mutluay ve çok sayıda öğrenci katıldı.(DHA)