ÇANAKKALE'DE 19 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI - Haberler

ÇANAKKALE'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü, düzenlenen çelenk töreni ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saat 10.00'da Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, 'Bugün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesini Anadolu'da elden ele gönülden gönüle dolaşarak, Çanakkale Ruhunun yeniden yeşerdiği gündür. Özgürlük ve bağımsızlık uğruna, 250 bin vatan evladının şehit verildiği manevi başkentimiz Çanakkale'mizden kurtuluşa giden yolda milli birlik ve beraberlik temellerinin atıldığı tarihten 103 yıl sonra bir 19 Mayıs günü sabahı, sizlere seslenmekten onur duyuyoruz. Ulusumuzun, bağımsızlık ve hürriyeti söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahramanca bir tutum sergilendiğini tüm dünya Çanakkale Savaşları'nda bir kez daha görmüştür. İşgal altındaki vatan topraklarında umutların tükenmeye başladığı bir dönemde ise Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Böyle bir millet, esir yaşamaktansa mahvolsun daha iyidir. Öyleyse ya istiklal ya ölüm!' söylemiyle ortaya koyduğu stratejik yaklaşımları sayesinde Samsun'a çıkması bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin başlangıcı olmuştur" dedi.

Konuşmanın ardından Cumhuriyet Meydanı, İnönü Caddesi, Piri Reis Caddesi ve Kayserili Ahmet Paşa Caddesi üzerinden Çağlar Kaynak basketbol sahasına kadar bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Birten Sarıbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Çanakkale Baro Başkanı Av. Soner Aydın, daire amirleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

En önde büyük Türk bayrağı ile Atatürk portresinin taşındığı yürüyüşe katılanlar, ellerindeki Türk bayrakları ile 19 Mayıs'ın 103'üncü yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Kordon boyunda oluşturulan alanlarda ise gençler tarafından gösteriler yapıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel