Çanakkale'de 19 Kaçak Göçmen Yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde 10'u çocuk toplam 19 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Babakale Kolluk Destek Timi, 27 Ağustos tarihinde yapılan çalışmalar sırasında kara yolu üzerinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, Afganistan uyruklu 10'u çocuk toplam 19 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki bulunan Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.