Çanakkale'de 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 19 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından göçmen merkezine teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Babakale Kolluk Destek Timi, Ayvacık'ta kara yolu üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu belirledi.

Bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 10'u çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu, kız arkadaşından uzak kalmamak için Türkiye'ye gelmedi

Dünyaca ünlü futbolcu sevgilisinden ayrılmamak için Türkiye'ye gelmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endonezya'da kızamık salgını nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti

Korkutan salgın yeniden ortaya çıktı! Çok sayıda can kaybı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.