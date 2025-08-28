Çanakkale'de 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 19 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından göçmen merkezine teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Babakale Kolluk Destek Timi, Ayvacık'ta kara yolu üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu belirledi.
Bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 10'u çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel