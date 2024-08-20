Çanakkale'de 19 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından seyir halindeki lastik botta 19 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye, Sahil Güvenlik botu "TCSG-8" sevk edildi. Ekipler, lastik bottaki Suriye, Filistin ve Sudan uyruklu 5'i çocuk 19 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.