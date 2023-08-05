Çanakkale'de 170 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içinde 170 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler farklı ülkelere ait vatandaşlardan oluşuyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bot içinde 170 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında 4 ayrı bölgede lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden 'TCSG-8' ve 'KB-20' Sahil Güvenlik Botları hareket halindeki durdurdukları lastik botlar içinde Afganistan, Sudan, Suriye, Yemen, Filistin ve Somali uyruklu 170 kaçak göçmen yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE