Çanakkale'de 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekipleri, lastik botta bulunan 9'u çocuk 17 düzensiz göçmeni yakaladı ve karaya çıkardı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 9'u çocuk 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri ve mobil radar "MORAD-8", Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye sahil güvenlik botu "KB-20" yönlendirildi.
Ekipler, lastik bottaki Afganistan uyruklu 9'u çocuk 17 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.