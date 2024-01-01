Çanakkale'de 169 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 169 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda Afganistan uyruklu 126 göçmen Ayvacık'ta, aynı ülke vatandaşı 43 göçmen ise Ezine'de yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine ilçelerindeki operasyonlarda 169 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı Ayvacık açıklarında 4 ayrı operasyon düzenledi.
MORAD 12 mobil radarı ve yüzer unsurların desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda Afganistan uyruklu 126 düzensiz göçmen yakalandı.
Ezine açıklarındaki operasyonda ise Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-66) tarafından hareketli lastik bottaki aynı ülke vatandaşı 43 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.
Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.