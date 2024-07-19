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Çanakkale'de 16 düzensiz göçmen yakalandı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından seyir halindeki lastik botta 16 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen "TCSG-28" botu ekipleri, lastik bot içinde 3'ü çocuk 16 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Ayvacık Göçmen Güvenlik Göçmenler Dünya Güncel Haberler

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