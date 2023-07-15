Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi

Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İskele Demokrasi Meydanı'nda anma programı düzenlendi. Programa, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin ve diğer protokol üyeleri katıldı. Programda, sancak koşusu, yürüyüş, su gösterisi, devir teslim töreni, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

ÇANAKKALE'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İskele Demokrasi Meydanı'nda anma programı düzenlendi.

Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İskele Demokrasi Meydanı'nda anma programı düzenlendi. Programa; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saat 20.00'da başlayan programda ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Çanakkale Valisi İlhami Aktaş tarafından çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu ve Milli Birlik Yürüyüşüne katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, İnönü Caddesi, Balıkesir Caddesi, Kayserili Ahmetpaşa Caddelerini takiben İskele Meydanı'nda son buldu. İskele Demokrasi Meydanı'nda devam eden program kapsamında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler su gösterisi yaptı. 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu ve Milli Birlik Yürüyüşü sonunda, sancak devir teslim töreni gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dua edildi.

Ardından konuşan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 'Bundan tam 7 yıl önce 15 Temmuz'u, 16 Temmuz'a bağlayan gece akşam Türkiye tarihinde eşi görülmemiş bir hainliğe, darbe teşebbüsüne şahit olduk. Bu darbe teşebbüsü gerçekten tarihin hiçbir zamanında hiçbir ülkede meydana gelmeyecek ve askerinin, ordusunun kendi kurumlarına kendi polisine kendi meclisine bomba atılmasına kadar varacak bir hain darbe teşebbüsü olmuştur. Bugün biz bunları unutturmamak, bunları canlı tutmak, bu hainlikleri gençlerimizin hatıralarından çıkarmamak, onların bunlardan ders alarak tarihte memleketimize, geleceğimize dair sahip çıkmaları için tüm gücümüzle ayakta tutmaya ve akılda tutmaya çalışacağız' diye konuştu.

Ardından Çanakkale Mehteran Takımı tarafından marşlar çalındı. Katılımcılar marşlara ellerindeki Türk bayrakları ile eşlik etti. Öğrenciler şiirler okudu. 15 Temmuz Belgeseli gösterimi gerçekleştirildi.