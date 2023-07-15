Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi

Çanakkale'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde anma programı düzenlendi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 'Darbe girişimine karşı yapılan mücadeledeki Türkiye kahramanları sayesinde Türkiye Yüzyılı'nı yaşıyoruz' dedi.

ÇANAKKALE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde anma programı düzenlendi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, "Darbe girişimine karşı yapılan mücadeledeki Türkiye kahramanları sayesinde Türkiye Yüzyılı'nı yaşıyoruz" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin 7'nci yılında Çanakkale Valiliği himayelerinde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde Şehitler Abidesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, askeri erkan, daire müdürleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Vali Aktaş tarafından Şehitler Abidesi önündeki Çanakkale Savaşları Kahramanları'nın rölyeflerindeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.