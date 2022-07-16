ÇANAKKALE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İskele Demokrasi Meydanı'nda anma programı gerçekleştirildi.

Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İskele Demokrasi Meydanı'nda anma programı düzenlendi. ?Programa; Çanakkale Vali İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saat 20.00'de başlayan programda ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Çanakkale Valisi İlhami Aktaş tarafından çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu ve Milli Birlik Yürüyüşüne katıldı. İskele Demokrasi Meydanı'nda devam eden program kapsamında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler su gösterisi yaptı. 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu ve Milli Birlik Yürüyüşü sonunda, sancak devir teslim töreni gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dua edildi. Çanakkale Mehteran Takımı tarafından marşlar çalındı. Katılımcılar marşlara ellerindeki Türk bayrakları ile eşlik etti.

Ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı meydandakilere led ekrandan izletildi. Öğrenciler şiirler okudu. 15 Temmuz Belgeseli gösterimi gerçekleştirildi.