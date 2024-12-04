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Çanakkale'de 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı, İnsan Kaçakçısı Tutuklandı

Çanakkale'de 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı, İnsan Kaçakçısı Tutuklandı
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Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, 15 düzensiz göçmen yakalanırken, bir insan kaçakçısı tutuklandı. Göçmenler Ayvacık'taki merkezi teslim edilirken, şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından hakimlik tarafından tutuklandı.

Çanakkale'de polis ekiplerince 15 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçmenleri taşıdığı tespit edilen araçta arama yapıldı.

Araçta, Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

İnsan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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