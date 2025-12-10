Çanakkale'de 32 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri, 14'ü çocuk toplam 32 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
İlçeye bağlı Gülpınar Mahallesi'nde görevli Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ve İl Jandarma Komutanlığı personelince, bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, 14'ü çocuk 32 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel