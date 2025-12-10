Haberler

Çanakkale'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri, 14'ü çocuk toplam 32 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

İlçeye bağlı Gülpınar Mahallesi'nde görevli Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ve İl Jandarma Komutanlığı personelince, bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, 14'ü çocuk 32 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
