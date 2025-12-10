Çanakkale'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 14'ü çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçeye bağlı Gülpınar Mahallesi'nde görevli Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ve İl Jandarma Komutanlığı personelince, bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, 14'ü çocuk 32 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.