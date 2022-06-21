Çanakkale'de 14 bin 580 kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale'de 14 bin 580 kaçak sigara ele geçirildi

AA - Burak Akay - Güncel
 - Güncelleme:
Çanakkale'de 14 bin 580 kaçak sigara ele geçirildi

Çanakkale'de iş yerinde kaçak sigara ele geçirilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çanakkale'de iş yerinde kaçak sigara ele geçirilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlı O.G'nin iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, çeşitli büyüklüklerde kutu ve poşetlere doldurulmuş 14 bin 580 adet kaçak sigara bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

AA / Burak Akay - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Çanakkale Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title