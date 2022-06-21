Çanakkale'de 14 bin 580 kaçak sigara ele geçirildi Çanakkale'de iş yerinde kaçak sigara ele geçirilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Çanakkale'de iş yerinde kaçak sigara ele geçirilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlı O.G'nin iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, çeşitli büyüklüklerde kutu ve poşetlere doldurulmuş 14 bin 580 adet kaçak sigara bulundu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. AA / Burak Akay - Güncel Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Çanakkale Güncel Haberler

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