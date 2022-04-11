Çanakkale'de 138 şişe kaçak içki ele geçirildi
AA - Burak Akay - Güncel
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Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, 138 şişe kaçak içki ele geçirildi.
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, 138 şişe kaçak içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışması kapsamında il merkezinde şüpheliler G.Ö. ve A.A'nın aracına operasyon düzenledi.
Operasyonda 138 şişe içinde viski, rakı, votka, cin ve likör ele geçirildi.
Şüpheliler savcılık talimatıyla serbest bırakılırken haklarında 5607 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı.
AA / Burak Akay - Güncel