Çanakkale'de 117 Bin Makaron Ele Geçirildi

Çanakkale'de yapılan operasyonda 117 bin 160 makaron ile 33 kilogram açık tütün, sigara doldurma makinesi, hava kompresörü ve çok sayıda bandrol ele geçirildi. 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çanakkale'de 117 bin 160 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında il merkezindeki bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda 117 bin 160 doldurulmuş makaron ile 33 kilogram açık tütün, sigara doldurma makinesi, hava kompresörü ve çok sayıda bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler A.A. ve H.A. hakkında adli işlem yapıldı.