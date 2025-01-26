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Çanakkale'de 110 Yıllık Deniz Mayını İmha Edildi

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Ezine ilçesinde, Çanakkale Savaşları'ndan kalan 110 yıllık İngiliz menşeli deniz mayını, Sualtı Savunma Grup Komutanlığı ekibi tarafından etkisiz hale getirildi.

Ezine ilçesinde Çanakkale Savaşları'ndan kalan deniz mayını imha edildi.

Yeniköy Balıkçı Barınağı'nın girişinde, denizde Çanakkale Savaşları'nın yapıldığı döneme ait İngiliz menşeli 110 yıllık deniz mayını bulundu.

Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekibi, mayının imhası için bölgeye sevk edildi.

Mayın, SAS ekibinin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından denizde etkisiz hale getirildi.

Mayın parçaları, sudan çıkartılarak Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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