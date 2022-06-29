Çanakkale'de 11 bin paket sigara hırsızlığının 3 şüphelisi yakalandı - Haberler

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Çanakkale'de 11 bin paket sigara hırsızlığının 3 şüphelisi yakalandı

AA - Burak Akay - Güncel
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Çanakkale'de 11 bin paket sigara hırsızlığının 3 şüphelisi yakalandı

Çanakkale'de bir iş yerinden 11 bin paket sigarayı çaldıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Çanakkale'de bir iş yerinden 11 bin paket sigarayı çaldıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Cevatpaşa Mahallesi'nde toptancılık firmasına ait iş yerinin duvarını kırarak içeriye giren şüpheliler, 11 bin paket sigarayı çalarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler N.K, C.H. ve S.H. yakalandı.

Çalınan sigaraların tamamı ise firma görevlilerine teslim edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Burak Akay - Güncel

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