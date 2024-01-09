Çanakkale'de 108 Yıl Önce Kahramanlık Örneği Sergilendi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çanakkale'de 108 yıl önce tarihte eşine az rastlanır kahramanlık örneğinin sergilendiğini belirterek, "Bu topraklar, imkansızların tüm zorluklarla beraber 12 ayrı cephede askerimizin verdiği cesur ve kahramanlık destanlarıyla hafızalardadır." dedi.

Yazgı, İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu Yarımadası'ndan tahliyesinin 108. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Seddülbahir köyünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 9 Ocak 1916'nın Çanakkale Deniz Zaferi'nin ardından kara harekatında da başarısız olan düşmanın artık sadece donanmalarıyla değil, askeri tüm işgal materyalleriyle toprakları terk etmek zorunda kaldığı gün olduğunu ifade etti.

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'ndaki "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım." dizelerini anımsatan Yazgı, şunları söyledi:

"Tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık örneğinin sergilendiği bu topraklar, imkansızların tüm zorluklarla beraber 12 ayrı cephede askerimizin verdiği cesur mücadele ve kahramanlık destanlarıyla hafızalardadır. Bu cephelerin en çetin mücadelesinin verildiği Çanakkale Cephesi'nde düşmanlarımız, yalan siyasetle Afrika'daki dindar insanlarımızı 'İstanbul'un işgaline karşı Türk askerinin yanında savaşmak üzere' cepheye çağırmıştır.

Bu savaş, Mehmetçik'in karşısına kendi askerini değil, dindaşı Hintli, Afrikalı kardeşlerini cephede savaştıranların ahlaksız pespayeliğine şahitliği ettiği gibi Mehmetçik'in yaralı Anzak askerini cephede sırtına alarak tedaviye götürdüğü eşine az rastlanan askeri bir centilmenlikle de tarihteki yerini almıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tanımıyla 'Bugünümüzü kurtaran, maziye kahramanlığın ve büyüklüğünü iade eden, bu toprakları bize sonsuza dek vatan yapan' bu mücadelenin geçtiği toprakları, bu kutsal muharebe sahasını görmeyen, havasını teneffüs etmeyen bir vatan evladının kalmamasını umut ediyorum."

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de 108 yıl önce Mehmetçik'in bu topraklarda çok haklı bir direniş gerçekleştirdiğini vurguladı.

Mehmetçik'in bu direnişle tüm dünyaya meydan okuduğunu vurgulayan Kaşdemir, şunları kaydetti:

"9 Ocak 1916, bu toprakların Türk milletine ait olduğunu ilan ettiği ve bu uğurda çok önemli bedeller ödediği ama bu topraklardan düşmanı bir adım öteye geçirmediği gündür. Bu toprakları bize vatan yapanları, bu toprakların Türk milletinde kalması için mücadele edenleri ve tabii ki Anafartalar'ın kahraman ve muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, Seyit Onbaşı'yı, Yüzbaşı Yusuf Kenan'ı, Esat Paşa'yı, Cevat Paşa'yı o büyük komutanları saygı ve minnetle yad ediyoruz. Allah onlardan razı olsun."

Eceabat Müftüsü Sinan Çetin tarafından dua edilmesinin ardından İstanbul Tarihi Türk Topluluğu mehteran ekibince gösteri sunuldu.

Programa, Çanakkale Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, kurum müdürleri, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.