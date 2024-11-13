Çanakkale'de 108 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonla 53'ü çocuk 108 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 53'ü çocuk 108 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri ve Mobil Radar "MORAD-8" Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botlarda düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye sahil güvenlik gemisi "TCSG-84" ile "TCSG-8" ve "KB-111" botları yönlendirildi.
Ekipler, 3 bottaki Afganistan uyruklu 53'ü çocuk 108 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.