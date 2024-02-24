Çanakkale'de 106 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlarda yakalanan 106 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki lastik botlarda 106 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botların hareket halinde olduğunu belirledi.
"TCSG-6", "KB-20" ve "KB-111" botları tarafından durdurulan lastik botlardaki Afganistan uyruklu 43'ü çocuk 106 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.