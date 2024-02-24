Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de 106 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlarda yakalanan 106 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki lastik botlarda 106 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botların hareket halinde olduğunu belirledi.

"TCSG-6", "KB-20" ve "KB-111" botları tarafından durdurulan lastik botlardaki Afganistan uyruklu 43'ü çocuk 106 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Güvenlik Göçmenler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE-KASIMPAŞA) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 24 Şubat GÜNÜN MAÇLARI Fenerbahçe Kasımpaşa maçı CANLI izle! 24 Şubat Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Saadet Partisi İzmir belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi İzmir adayı Mustafa Erduran kimdir? Saadet Partisi İstanbul belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi İstanbul adayı Birol Aydın kimdir? Saadet Partisi Isparta belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Isparta adayı Aydın Apaydın kimdir? Saadet Partisi Iğdır belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Iğdır adayı Necmettin Turan kimdir? Saadet Partisi Hatay belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Hatay adayı Necmettin Çalışkan kimdir? Saadet Partisi Gümüşhane belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Gümüşhane adayı Akın Demir kimdir? Saadet Partisi Giresun belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Giresun adayı Abdulkadir Bektaş kimdir? Saadet Partisi Gaziantep belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Gaziantep adayı Ahmet Cengiz kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title