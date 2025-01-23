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Çanakkale'de 104 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale'de 104 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botla Ege Denizi'nde ilerleyen 104 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarıldı. Kurtarılan göçmenlerin 49'u çocuk.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 49'u çocuk 104 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının mobil radarı "MORAD-8" tarafından Ege Denizi'nin kuzeyinde ilerleyen lastik bot tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen "KB-20" botu ekipleri, lastik bottaki 14'ü çocuk 32 Afganistan uyrukluyu kıyıya çıkardı.

Aynı bölgedeki diğer operasyonda ise düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebi olduğu bilgisinin alınması üzerine, konuma Sahil Güvenlik Botu "KB-119" yönlendirildi.

Lastik botta bulunan Afganistan uyruklu 35'i çocuk 72 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ekiplerce buradan alınan 104 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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