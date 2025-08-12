Çanakkale Dardanos'taki Yangında Hasar Tespiti Tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dardanos'taki yangının ardından hasar tespit çalışmalarını tamamladıklarını ve 22 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çanakkale Dardanos'ta meydana gelen yangının ardından hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, 10 binada bulunan 10'u konut, 11'i ticarethane ve 1'i depo olmak üzere 22 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Çanakkale Merkez Dardanos'ta meydana gelen yangının ardından hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. 105 binada 160 bağımsız bölümü inceledik. 10 binada bulunan 10'u konut, 11'i ticarethane ve 1'i depo olmak üzere 22 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Çanakkale'de de çalışmalarımıza hiç vakit kaybetmeden başlayacak, vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz."

