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Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve ÇOMÜ'den İşbirliği Protokolü

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve ÇOMÜ'den İşbirliği Protokolü
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Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, denetimli serbestlik hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Protokolle, bireylerin topluma yeniden kazandırılması için iyileştirme odaklı çalışmalar hedefleniyor.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, iki kurum arasında denetimli serbestlik hizmetlerinin desteklenmesi, nitelik ve etkinliğinin artırılmasına yönelik işbirliği protokolünün hazırlandığı bildirildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu tarafından imzalanan protokolle, yükümlülerin kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılması, uygulanan iyileştirme faaliyetlerine akademik destek sağlanması ve denetimli serbestlik hizmetlerinin daha etkin sürdürülmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Protokol, denetimli serbestlik tedbiri altındaki bireylerin ve eski hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması için iyileştirme odaklı çalışmaları kapsıyor. Bu çalışmalar kapsamında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alandaki birikimi ve altyapısı Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının iyileştirme programlarıyla birleştirilecek. Bu iş birliği, bireylerin mesleki beceri kazanmalarından sosyal hayata uyumlarına kadar birçok alanda somut katkılar sağlamayı hedefliyor. Planlanan eğitim programları, psikososyal rehabilitasyon, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan bireylerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak, üretken bireyler olarak topluma kazandırılması yolunda önemli çalışmalar hedeflenmektedir."

Açıklamada, protokol ile denetimli serbestlik personelinin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla seminerler ve süper vizyon hizmetleri gibi etkinlikler düzenlenerek, personelin bilgi ve becerilerinin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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