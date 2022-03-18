ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Otomobil geçişleri ile alakalı fiyatı, 200 lira olarak belirledik" - Haberler

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ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Otomobil geçişleri ile alakalı fiyatı, 200 lira olarak belirledik"

AA - Güncel
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1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Dua edilmesi Açılışın yapılması ve kurdele kesilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 Çanakkale Köprüsünden geçmesi ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...

ÇANAKKALE (AA) - 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Dua edilmesi

Açılışın yapılması ve kurdele kesilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 Çanakkale Köprüsünden geçmesi ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni'nde konuştu.

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Cun-mhurbaşkanı Erdoğan: "Otomobil geçişleri ile alakalı fiyatı bizler 200 lira olarak belirledik."

ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan: (1915 Çanakkale Köprüsü) Otomobil geçişleri ile alakalı fiyatı, 200 lira olarak belirledik

ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan: (1915 Çanakkale Köprüsü) Otomobil geçişleri ile alakalı fiyatı, 200 lira olarak belirledik

ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan: (1915 Çanakkale Köprüsü) Otomobil geçişleri ile alakalı fiyatı, 200 lira olarak belirledik

AA / Güncel

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