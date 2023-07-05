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Çanakkale-Bursa kara yolunda uyuşturucu madde ele geçirildi

Çanakkale-Bursa kara yolunda uyuşturucu madde ele geçirildi

Güncel Haberler

Çanakkale-Bursa kara yolunda meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybederken, otomobilde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde bulundu.

Çanakkale- Bursa kara yolunda sürücünün hayatını kaybettiği kazada, otomobilden çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Lapseki'den Çanakkale istikametine giden Ferhat Aslan (41) idaresindeki 35 ANY 360 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle, Çanakkale-Bursa kara yolunun Kangırlı mevkisi yakınlarında bir soğuk hava deposunun yol ayrımındaki beton su kanalına çarptı.

Sürücü kaza yerinde hayatını kaybederken otomobile ait parçalar çevreye savruldu.

Jandarma ekipleri, otomobilde yaptıkları aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel

Çanakkale Bursa Güncel Haberler

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