ÇANAKKALE - Boşnak gazilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi - Haberler

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ÇANAKKALE - Boşnak gazilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi

AA - Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

ÇANAKKALE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanından ayrılırken, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Uluslararası Balkan Kooperatifi ve İzmir Balkan Boşnak Kültür Derneğinin "Bosna Gazileri Çanakkale'de Projesi" kapsamında Türkiye'ye getirdiği Boşnak gazilerin sevgi gösterisine onları selamlayarak karşılık verdi.

ÇANAKKALE - Boşnak gazilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi

ÇANAKKALE - Boşnak gazilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi

ÇANAKKALE - Boşnak gazilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Gelibolu Yarımadası, cumhurbaşkanı, Çanakkale, Güncel, Haberler

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