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Çanakkale Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanlığına Hasan Uysal yeniden seçildi

Çanakkale Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanlığına Hasan Uysal yeniden seçildi

Güncel Haberler

Çanakkale Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Çanakkale Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Birliğin 2020, 2021 ve 2022 yılları genel kurul seçimleri, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Yapılan seçimde birlik başkanlığına Hasan Uysal yeniden seçildi.

Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale'nin çok önemli bir deniz yoluna sahip olduğunu belirterek, yeni seçilen yönetimle birlikte bölgedeki balıkçı paydaşlarıyla çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel

Hasan Uysal Çanakkale Güncel Haberler

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