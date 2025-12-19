Haberler

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Çanakkale Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımı çift yönlü olarak geçici olarak kapatıldı. Gemi kaptanları telsizle uyarılarak, gemilerin bekletildiği bildirildi.

ÇANAKKALE Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 08.00 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü ve geçici olarak deniz ulaşımına kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

Öte yandan Lapseki-Gelibolu ve Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri de geçici süreliğine durduruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
