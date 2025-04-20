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Çanakkale Boğazı Yoğun Sis Nedeniyle Transit Geçişlere Kapandı

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Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara yol açarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılmasına neden oldu. Gemi kaptanları uyarıldı ve gemiler demir bölgelerinde beklemeye geçti.

Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit geçi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğaz saat 08.00 itibariyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, Kuzey ve Güney'den giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler Marmara ve Ege Denizi girişlerindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA SUİÇMEZ - Güncel
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