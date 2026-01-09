Haberler

Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişleri yeniden başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuvvetli rüzgarın etkisinin azalması nedeniyle Çanakkale Boğazı, gemi geçişlerine yeniden açıldı. Yerel feribot trafiği ise kesintisiz devam ediyor.

Çanakkale Boğazı, kuvvetli rüzgarın etkisinin azalmasıyla transit gemi geçişlerine yeniden açıldı.

Kentteki bir süredir etkili olan kuvvetli rüzgarın şiddeti azaldı.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle geçici olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, kuzey ve güney yönden yeniden açıldı.

Yerel feribot trafiğinde ise aksama bulunmuyor.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor

Terör örgütüne verilen süre doldu, ABD'den apar topar açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi

Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail'den ateşi körükleyecek hamle geldi

O ülke yine devrede! Komşudaki yangını körükleyecek hamle
Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Öncekini unutun! Bu sefer daha kuvvetli geliyor, 3 gün sürecek
İtalyan dağcıların 54 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar

İtalyan dağcıların 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi

Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Real Madrid'in yıldızından Atletico Madrid ağlarına 30 metreden füze

Dev derbiye damga vuran gol
Bakan Yerlikaya duyurdu! Küçük çocukları pis işlerinde kullanan örgüte büyük operasyon

Küçük çocukları pis işlerinde kullanan örgüte büyük operasyon