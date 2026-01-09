Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişleri yeniden başladı
Kuvvetli rüzgarın etkisinin azalması nedeniyle Çanakkale Boğazı, gemi geçişlerine yeniden açıldı. Yerel feribot trafiği ise kesintisiz devam ediyor.
Çanakkale Boğazı, kuvvetli rüzgarın etkisinin azalmasıyla transit gemi geçişlerine yeniden açıldı.
Kentteki bir süredir etkili olan kuvvetli rüzgarın şiddeti azaldı.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle geçici olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, kuzey ve güney yönden yeniden açıldı.
Yerel feribot trafiğinde ise aksama bulunmuyor.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel