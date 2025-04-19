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Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Geçici Olarak Kapatıldı

Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Geçici Olarak Kapatıldı
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Yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiğine kapatılan Çanakkale Boğazı, sisin etkisini kaybetmesiyle yeniden açıldı. Feribot seferleri de normale döndü.

Yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiğine geçici olarak kapatılan Çanakkale Boğazı, sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden açıldı.

Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 06.20 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Geçici olarak durdurulan Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferleri, sisin etkisini azaltmasının ardından yeniden yapılmaya başlandı.

Sisin etkisini kaybetmesiyle boğazda gemi trafiği normale döndü.

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Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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