ÇANAKKALE BOĞAZI'NIN RENGİ DEĞİŞTİ

Çanakkale'de, gece saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle dağlardan inen sel suları, Çanakkale Boğazı'nın bazı bölgelerinde denizin rengini kahverengiye döndürdü. Boğazın Avrupa Yakası ise mavi olarak kaldı. O anlar dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel