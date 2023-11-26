ÇANAKKALE BOĞAZI'NIN RENGİ DEĞİŞTİ
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Çanakkale'de, gece saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle dağlardan inen sel suları, Çanakkale Boğazı'nın bazı bölgelerinde denizin rengini kahverengiye döndürdü.
Çanakkale'de, gece saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle dağlardan inen sel suları, Çanakkale Boğazı'nın bazı bölgelerinde denizin rengini kahverengiye döndürdü. Boğazın Avrupa Yakası ise mavi olarak kaldı. O anlar dron ile havadan görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel