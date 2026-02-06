Haberler

Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişleri yeniden başladı

Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda sabaha karşı etkili olan yoğun sis dolayısıyla geçici olarak durdurulan transit gemi trafiği, sisin etkisini kaybetmesinin ardından çift yönlü olarak yeniden başlamıştır.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulan transit gemi trafiği çift yönlü olarak yeniden başladı.

Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 08.10 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından Çanakkale Boğazı transit gemi geçişleri, çift yönlü olarak yeniden açıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
