Çanakkale Boğazı'ndaki Gemi Trafiği Yangın Nedeniyle Askıya Alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'de çıkan yangın dolayısıyla Boğaz'daki gemi trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.
BOĞAZDAKİ GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'de çıkan yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Çanakkale'de meydana gelen yangınlar nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel