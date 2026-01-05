Haberler

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü

Güncelleme:
Çanakkale'de etkili olan lodos fırtınası nedeniyle 2 gün boyunca çift yönlü olarak kapanan Çanakkale Boğazı, lodosun etkisini yitirmesiyle birlikte gemi geçişlerine yeniden açıldı.

ÇANAKKALE'de etkili olan lodos fırtınası nedeniyle önceki gün çift yönlü olarak kapanan Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, bu sabah saatlerinde normale döndü.

Çanakkale'de cumartesi ve pazar günü etkili olan lodos fırtınası deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. 2 gün boyunca Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferleri yapılmazken, Çanakkale Boğazı cumartesi günü saat 12.20 itibarıyla çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Lodosun etkisinin kaybetmesinin ardından Çanakkale Boğazı güneyden saat 08.00, kuzeyden ise saat 09.00 itibarıyla gemi geçişlerine yeniden açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
