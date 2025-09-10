Haberler

Çanakkale Boğazı'ndaki Balıkçı Teknesi Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 10 metre boyundaki balıkçı teknesi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından güvenle kurtarıldı ve Lapseki Balıkçı Barınağı'na çekildi.

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen balıkçı teknesi, Kıyı Emniyeti ekibince kurtarıldı.

İçinde 4 kişi bulunan 10 metre boyundaki balıkçı teknesinde, Lapseki Dalyan açıklarında makine arızası meydana geldi.

Tekne, Kıyı Emniyeti'ne bağlı "KEGM-6" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenerek Lapseki Balıkçı Barınağı'na emniyetle yanaştırıldı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
