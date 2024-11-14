Çanakkale Boğazı'nda Yüzer Havuz 'Dourado'nun Geçişi Trafiği Kapatıldı

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçip Marmara Denizi'ne yol alan 85 bin tonluk 'Dourado' yüzer havuzun geçişi sırasında boğaz trafiği tek yönlü kapatıldı.

Singapur'dan Yalova'ya giden 260 metre uzunluğunda, 90 metre genişliğindeki 85 bin tonluk yüzer havuz 'Dourado', saat 11.15'te Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Yüzer havuz, saat 13.30 sıralarında Kepez önlerine ulaştı. Marmara Denizi'ne doğru yol alan gemiye güvenlik gerekçesiyle boğazı geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma-3, Kurtarma-13, Kurtarma-14 ve Kurtarma-17 römorkörleri eşlik etti. 'Maverıck-1' ile 'Hulk-2' römorkörlerinin çektiği yüzer havuz 'Dourado'nun geçişi sırasında boğaz kuzey-güney yönlü saat 07.45 ile saat 18.15 arasında tek yönlü trafiğe kapatıldı. Yüzer havuzun Yalova'daki tersanede bakıma gittiği öğrenildi.