Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu - Haberler

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Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

AA - Burak Akay - Güncel
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Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

Çanakkale Boğazı'ndan geçmeye hazırlanırken Kumkale önlerinde karaya oturan yük gemisi için ekip yönlendirildi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçmeye hazırlanırken Kumkale önlerinde karaya oturan yük gemisi için ekip yönlendirildi.

İskenderun'dan Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'na giden, 82 metre boyundaki Togo bayraklı Gelibolu isimli demir yüklü gemi, henüz belirlenemeyen nedenle boğazın güney girişinde bulunan Kumkale mevkisi önlerinde karaya oturdu.

Gemi kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Türkeli" römorkörü ile "KIYEM-1" adlı hızlı tahlisiye botu ve balık adam ekibi sevk edildi.

Boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanları da konuyla ilgili bilgilendirildi.

AA / Burak Akay - Güncel

Çanakkale Boğazı, Bulgaristan, Kumkale, Gemi, Güncel, Haberler

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