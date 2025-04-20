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Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis Nedeniyle Trafik Durduruldu

Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis Nedeniyle Trafik Durduruldu
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Çanakkale'de etkili olan yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü olarak kapatıldı. Gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletiliyor.

ÇANAKKALE'de yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği, çift yönlü olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 08.00 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü olarak geçici olarak deniz ulaşımına kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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