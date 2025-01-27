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Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis Nedeniyle Gemi Trafiği Durduruldu

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Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu. Gemi Trafik Hizmetleri, kısıtlı görüş nedeniyle saat 03.40 itibarıyla trafiği askıya aldı.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis sebebiyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kısıtlı görüş dolayısıyla saat 03.40 itibarıyla boğazdaki transit gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından transit gemi trafiğinin normale döneceği bildirildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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