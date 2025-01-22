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Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis Nedeniyle Gemi Trafigi Durduruldu

Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis Nedeniyle Gemi Trafigi Durduruldu
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Çanakkale Boğazı'nda sabaha karşı etkili olan yoğun sis, denizdeki görüş mesafesini düşürerek çift yönlü transit gemi trafiğini geçici olarak durdurdu. Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kaptanlara anons yaparak geçişlerin kapandığını bildirdi.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 06.17 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Boğazda yerel feribot seferlerinde de zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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