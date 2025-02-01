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Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis Nedeniyle Gemi Trafiği Durdu

Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis Nedeniyle Gemi Trafiği Durdu
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Çanakkale Boğazı'nda sabaha karşı etkisini artıran yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu. Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kaptanlara telsiz anonsu ile durumu duyurdu.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 07.50 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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