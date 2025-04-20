Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek

34 ili vuran tarihin en büyük felaketi! Çiftçiye rekor tazminat
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 2 puanın da üzerine çıktı
Hatay'da Paskalya Bayramı kutlandı

Bir ilimizde Paskalya Bayramı coşkusu! Belediye başkanı da katıldı
Vali Davut Gül'den 'Taksim' açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz

CHP'nin Gazze eylemine izin çıkmadı, Vali Gül'den net mesaj geldi

Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis Nedeniyle Deniz Ulaşımı Durduruldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle deniz trafiği çift yönlü olarak geçici olarak kapatıldı. Gemi kaptanları, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle telsizle uyarıldı.

ÇANAKKALE'de yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği, çift yönlü olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 08.00 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü olarak geçici olarak deniz ulaşımına kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.