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Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis, Gemi Trafiğini Durdurdu

Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis, Gemi Trafiğini Durdurdu
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Çanakkale Boğazı'nda sabaha karşı etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu. Gemi kaptanlarına yapılan telsiz anonsuyla boğazın trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Sabaha karşı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Boğazda yerel feribot seferleri ise sürüyor.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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