Küresel Sumud Filosu'na Destek İçin Türk ve Filistin Bayraklarıyla Donatılan Teknelerden Boğaz Turu

GAZZE'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek için Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan tekneler, denize açılarak Çanakkale Boğazı'nda tur attı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Filistin'e Destek Platformu tarafından 'Kararlıyız, Sumud'un Yanındayız' sloganıyla düzenlenen etkinliğe Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Çanakkale'deki su ürünleri kooperatiflerinin başkanları ve üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kurumu başkanları ile çok sayıda balıkçı ve vatandaş katıldı. Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan gırgırlar, balıkçı tekneleri, kurumlara ait tekneler Yat Limanı ve GESTAŞ'a ait iskeleden boğaza açılarak tur attı. Teknelere Sahil Güvenlik ile deniz polisi de eşlik etti. Boğaz turu öncesi Filistin'e Destek Platformu adına açıklama yapan Zeynel Kılıç, "Bütün engellemelere rağmen Sumud Filosu tarafından kararlılıkla fiili olarak Gazze kara sularına ulaşıldı ve abluka delindi. Bundan sonra insanlık vicdanı, ablukadaki bu sızıntıyı bir tufana dönüştürecek ve Gazze'ye kesintisiz insani yardım girene kadar durmayacaktır. Biz, Filistin'e Destek Platformu olarak, Sumud ve Özgürlük Filosu'nun bu girişimlerini destekliyor, ablukayı delmek için çabalayan aktivistlerle dayanışmamızı ifade ediyoruz. Filonun İsrail'in hukuksuz müdahalesine maruz kaldığı bu günler, aslında Siyonist İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına uyguladığı soykırımın ikinci yılını tamamlamak üzere olduğu günlerdir" dedi.

'FİLİSTİNLİ DİRENİŞÇİLERİN YANINDAYIZ'

Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan iki yıl önce Gazze'deki Filistin direnişi, bölgemizin ve dünyanın en büyük problemi haline gelen Siyonist varlığa hayati bir darbe vurdu. 7 Ekim 2023'te başlayan Aksa Tufanı, askeri bir operasyon olmanın çok ötesine geçerek zulme ve adaletsizliğe karşı bir özgürlük tufanına dönüştü. Filistin'e Destek Platformu olarak, tarihin en destansı asimetrik savaşını ortaya koyan ve savaş ahlakıyla ümmetin göğsünü kabartan Filistinli direnişçilerin yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Kardeşlerimizin yanında yürüyüşümüz ve kararlı duruşumuz, Filistin özgür oluncaya kadar sürecek ve asla değişmeyecektir. Gazze'nin direnişi, ümmetin parçalanmışlığına rağmen zulme karşı koymanın mümkün olduğunu kanıtlamış, batı kamuoyunda dahi vicdanları harekete geçirmiştir. Onlarca ülkeden katılımcıyla can pahasına ablukayı delmeye çalışan aktivistler bu karşılığın sadece bir tezahürüdür. Bugün hem doğuda hem batıda İsrail istenmeyen bir devlet, yöneticileri ise istenmeyen kişiler konumuna gelmiştir. İsrail'in işgal ve soykırım politikalarının sona ermesi için ciddi ekonomik, diplomatik ve siyasi yaptırımlar uygulanmalı ve işgalci, uluslararası baskıyla geri adım atmaya zorlanmalıdır."

'TÜM HALKIMIZI FİLİSTİN DİRENİŞİNİN YANINDA SAF TUTMAYA DAVET EDİYORUZ'

İsrail'in stratejik çılgınlığı yalnızca kendisini değil, ABD'nin küresel hegemonyasını da tehdit ettiğini söyleyen Kılıç, "Bugün artık başta İslam ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumun inisiyatif alma vakti gelmiş ve geçmektedir. Gazze'ye kesintisiz insani yardım akışı sağlanmalı, İsrail tüm İslam ülkeleri tarafından deniz ve hava yolları kapatılarak ablukaya alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki İsrail sadece Filistinliler için değil, tüm bölge için büyük bir tehdittir. Biz hem Gazze'deki asil direnişle hem de soykırıma maruz kalan mazlum Filistin halkına uygulanan ablukayı delmeye çalışan filolarla tam dayanışma halinde olduğumuzu tekrar ilan ediyoruz. Bu duygularla, ilk kıblemizin bulunduğu Kudüs'ün İzzet ve şerefini korumak için mücadele eden Gazze'li kardeşlerimizi ve Hamas'ı her koşulda desteklemeye devam edeceğimizi kamuoyuna ilan ediyor ve tüm halkımızı Filistin direnişinin yanında saf tutmaya davet ediyoruz. Şehitler diyarı Çanakkale'den şehitler diyarı Gazze'ye selam olsun" diye konuştu.