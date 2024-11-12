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Çanakkale Boğazı'nda Tek Yönlü Trafik Kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda Tek Yönlü Trafik Kapatıldı
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İspanya'dan Romanya'ya giden 'Transocean Barents' petrol platformunun Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında boğaz trafiği güvenlik gerekçesiyle tek yönlü olarak kapatıldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçip Marmara Denizi'ne yol alan 'Transocean Barents' petrol platformunun geçişi sırasında boğaz trafiği kuzeyden güneye tek yönlü kapatıldı.

İspanya'dan Romanya'ya giden 120 metre boyunda, 77 metre genişliğinde, yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki 'Transocean Barents' isimli petrol platformu Ege Denizi'nden saat 10.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Platform, saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Marmara Denizi'ne doğru yol alan gemiye güvenlik gerekçesiyle boğazı geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-3, Kurtarma-4, Kurtarma-14, Kurtarma-15, Kurtarma-17 ve 'Türkeli' römorkörleri eşlik etti. Öte yandan, Çanakkale Boğaz trafiği kuzeyden güneye saat 04.30 ile 17.30 arasında tek yönlü gemi geçişlerine kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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