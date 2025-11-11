Haberler

Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti'nin hızlı tahlisiye botu ile kurtarılarak güvenli bir noktaya alındı.

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 3 kişinin bulunduğu tekne, hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, Lapseki'de emniyete alındı.

Çanakkale Boğazı'nda Lapseki önlerinde, akşam saatlerinde 4 metre uzunluğundaki bir tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Çevredeki teknelerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-6' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 3 kişinin olduğu tekne, tahlisiye botuyla yedeklenip, Eceabat İskelesi'ne yanaştırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
