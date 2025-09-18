Haberler

Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 10 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı. İçinde bir kişi bulunan tekne, Gelibolu Tersanesi önlerinde tahlisiye botu ile yedeklenerek güvenli bir şekilde yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.

İçinde 1 kişi bulunan 10 metre boyundaki teknenin makine arızası nedeniyle Gelibolu Tersanesi önlerinde sürüklendiği bilgisi üzerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı "KEGM-8" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye sevk edildi.

Tekne yedeklenerek, Gelibolu Tersanesine yanaştırıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
Kocaeli'nde kuru yük gemisi karaya oturdu, 7 mürettebat mahsur kaldı

81 metrelik gemi karaya oturdu, 7 mürettebat mahsur kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece yarısı yaptıkları rezilliğe bakın: Neyse ki polisler suçüstü yakaladı

Gece yarısı yaptıkları rezilliğe bakın: Polisler suçüstü yakaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.