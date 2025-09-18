Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 10 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı. İçinde bir kişi bulunan tekne, Gelibolu Tersanesi önlerinde tahlisiye botu ile yedeklenerek güvenli bir şekilde yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.
İçinde 1 kişi bulunan 10 metre boyundaki teknenin makine arızası nedeniyle Gelibolu Tersanesi önlerinde sürüklendiği bilgisi üzerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı "KEGM-8" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye sevk edildi.
Tekne yedeklenerek, Gelibolu Tersanesine yanaştırıldı.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel